إسرائيل ستدمر كل أنفاق حماس في غزة (وزير الدفاع)

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاحد أن الجيش سيدمر كل أنفاق حماس في قطاع غزة بعد الافراج عن الرهائن المحتجزين هناك.

وفي اليوم الثالث من وقف إطلاق النار، اوضح كاتس في بيان أن هذه العمليات ستتم في اطار “آلية دولية (…) باشراف الولايات المتحدة”.

وقال إن “التحدي الكبير لإسرائيل بعد مرحلة استعادة الرهائن سيكون تدمير كل الأنفاق الارهابية لحماس في غزة”.

واضاف “أمرت الجيش بالاستعداد لهذه المهمة”.

ولدى حماس شبكة أنفاق تحت قطاع غزة تستخدمها خصوصا كتائب القسام، جناحها العسكري. وأكدت اسرائيل انها دمرت عددا كبيرا منها خلال عامين من الحرب التي أشعلها هجوم الحركة الفلسطينية على اسرائيل في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023.

وبموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع اسرائيل اعلن الخميس، ستسلم حماس 48 رهينة لا يزالون في غزة من أحياء وأموات بعدما احتجزتهم خلال هجوم تشرين الاول/اكتوبر.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 250 “معتقلا لدواع امنية” بينهم العديد من المحكومين لتنفيذهم هجمات ضد اسرائيل، إضافة الى 1700 فلسطيني اعتقلهم الجيش الاسرائيلي في غزة منذ تشرين الاول/اكتوبر 2023.

وأكدت حماس السبت أنه سيتم الافراج عن الرهائن الاثنين.

ولفت كاتس الى أن تدمير الانفاق سيتم في إطار “عملية نزع سلاح” الحركة الفلسطينية والتي تضمنتها خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، علما أن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لا يزال يتطلب تفاوضا.

وأعلن القيادي في حماس حسام بدران السبت أن سلاح الحركة امر “طبيعي”، مؤكدا أنها “تتمسك بعدم التخلي عن سلاحها”.

وسبق أن تحدثت حماس في مناسبات عدة عن احتمال تفكيك تدريجي لترسانتها العسكرية، شرط أن يقترن ذلك بخطة سياسية تقود الى إنهاء النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل.

