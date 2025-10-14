The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إضراب جديد في اليونان لرفض العمل 13 ساعة يوميا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

شهدت اليونان إضرابا عاما الثلاثاء، بعد أسبوعين من الإضراب الأول احتجاجا على إصلاح حكومي يتيح إمكانية تحديد يوم العمل بـ13 ساعة في اليوم، في ظل ظروف معيّنة.

ولم يعمل المترو والقطارات والترام إلا في أوقات محددة، بينما تجمّع حوالى 13 ألف شخص في أثينا وسالونيكي (شمال)، وفقا للشرطة، وذلك عشية تصويت البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل.

وتعارض النقابات والمعارضة اليسارية هذا الإصلاح “الذي يعود للعصور الوسطى”، بحسب ما هتف نقابيون خلال الإضراب العام الأول الذي جرى في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وإضافة إلى أمور أخرى، ينص مشروع القانون على أنّه مقابل تعويض إضافي بنسبة 40 في المئة، يجوز للموظف أن يعمل حوالى 13 ساعة في اليوم لصالح صاحب عمل واحد.

وأكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي نيكي كيراموس أنّه لا يمكن تطبيق هذا الإجراء إلا “لمدّة تصل إلى 37 يوما في السنة” وعلى أساس طوعي.

في اليونان، يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 39,8 ساعة، وهو أعلى من المتوسط في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (35,8 ساعة)، بحسب يوروستات.

ومن المتوقع أن يؤيد النص حزب الديموقراطية الجديدة الذي يتزعّمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي يتولى السلطة منذ العام 2019، في ظل معارضة جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان.

هيك-فك-ياب/ناش/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية