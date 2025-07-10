إطلاق “أكاديمية التاريخ” بهدف توسيع حضور الرسائل الحضارية للإمارات والمنطقة العربية

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أعلنت أكاديمية التاريخ، وهي أول منصة رقمية متخصصة في صناعة المحتوى الهادف عن تاريخ المنطقة العربية، عن إطلاق أعمالها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وتنضوي الأكاديمية تحت مجموعة “فيجينيرز”، وهي أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في الإمارات، ترسيخا لدور البلد الخليجي في تمكين المحتوى الحضاري العربي وتوسيع حضوره في الفضاء الرقمي العالمي.

وأطلقت الأكاديمية أول برامجها التدريبية، ببدء برنامج “صناع المحتوى التاريخي”، الذي يستضيفه مقر المؤثرين، ويستمر حتى نهاية تموز/يوليو، ويهدف إلى تأهيل نخبة من صناع المحتوى الموهوبين، لتقديم محتوى تاريخي تثقيفي بأسلوب عصري جذاب يلهم الأجيال العربية، ويعزز الهوية الحضارية العربية.

م ل/