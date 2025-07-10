The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إطلاق “أكاديمية التاريخ” بهدف توسيع حضور الرسائل الحضارية للإمارات والمنطقة العربية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت أكاديمية التاريخ، وهي أول منصة رقمية متخصصة في صناعة المحتوى الهادف عن تاريخ المنطقة العربية، عن إطلاق أعمالها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وتنضوي الأكاديمية تحت مجموعة “فيجينيرز”، وهي أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في الإمارات، ترسيخا لدور البلد الخليجي في تمكين المحتوى الحضاري العربي وتوسيع حضوره في الفضاء الرقمي العالمي.

وأطلقت الأكاديمية أول برامجها التدريبية، ببدء برنامج “صناع المحتوى التاريخي”، الذي يستضيفه مقر المؤثرين، ويستمر حتى نهاية تموز/يوليو، ويهدف إلى تأهيل نخبة من صناع المحتوى الموهوبين، لتقديم محتوى تاريخي تثقيفي بأسلوب عصري جذاب يلهم الأجيال العربية، ويعزز الهوية الحضارية العربية.

م ل/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية