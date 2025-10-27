The Swiss voice in the world since 1935
إعادة انتخاب الحسن وتارا رئيسا  لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أُعيد انتخاب الحسن وتارا الاثنين رئيسا  لساحل العاج لولاية رابعة بغالبية ساحقة، بعد عملية اقتراع استُبعدت منها أبرز شخصيتين معارضتين، وقاطعها نصف الناخبين.

وحصل وتارا (83 عاما) الذي واجهَ أربعة منافسين ذوي وزن سياسي محدود على 89,77 في المئة من الأصوات، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة. 

وعكست نسبة المشاركة التي بلغت 50,1 في المئة في انتخابات السبت عدم اكتراث قسم من الناخبين البالغ عددهم 8,7 ملايين في هذا البلد الذي يُعَدّ أكبر منتج للكاكاو في العالم، ومركز استقرار في منطقة تشهد انقلابات وهجمات جهادية. 

وكان ناخبو المناطق الجنوبية والغربية التي تتمتع فيها المعارضة تاريخيا بحضور قوي الأكثر إحجاما عن المشاركة في عملية الاقتراع، بفعل عدم السماح للرئيس السابق لوران غباغبو أو للمصرفي العالمي تيجان ثيام بالترشح أو حتى بالإدلاء بصوتيهما، الأول لصدور إدانة جنائية بحقه والثاني بسبب مشاكل مرتبطة بجنسيته.

وتصبح النتائج نهائية عندما يثبتها المجلس الدستوري خلال تشرين الثاني/المقبل.

بور-بيد/ب ح/ب ق

