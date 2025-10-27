إعادة انتخاب بيا رئيسا للكاميرون

أُعيد انتخاب الرئيس الكاميروني بول بيا البالغ 92 عاما، لولاية ثامنة بعد نيله 53,66% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنها المجلس الدستوري الإثنين.

ويُعد بول بيا ثاني رئيس للكاميرون منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وقد حكم البلاد بقبضة صارمة، وقمع المعارضة، ونجا من أزمات اقتصادية ومن نزاع انفصالي مستمر منذ العام 2016 في المنطقتين الناطقتين بالإنكليزية.

وتوقّع معظم المحللين فوز بيا، أقدم رئيس دولة ما زال في الحكم في العالم، بولاية جديدة تمتد سبع سنوات، بعد 43 عاما قضاها في السلطة منذ 1982.

لكن الفارق في نتائج الاقتراع جاء أقل مما كان متوقعا، إذ حلّ المعارض عيسى تشيروما بكاري في المركز الثاني بحصوله على أكثر من ثلث الأصوات (35,19%)، وفق الأرقام الرسمية.

ورفض بكاري الاثنين فوز بيا بالانتخابات، واصفا الأمر بأنه “مهزلة”.

وقال في اتصال مع وكالة فرانس برس “لم تجر انتخابات، بل كانت مهزلة. لقد فزنا دون أدنى شك”.

ويؤكد الوزير السابق فوزه في الانتخابات أمام الرئيس المنتهية ولايته بعد عملية التصويت التي جرت في 12 تشرين الأول/أكتوبر، داعيا الكاميرونيين للنزول إلى الشوارع في “مسيرات سلمية” للدفاع عن انتصاره.

في المقابل، قال بكاري الاثنين إن شخصين قتلا من بين المتظاهرين الذين تجمعوا قرب منزله في مدينة غاروا بشمال الكاميرون، مضيفا أن “نحو عشرة قناصة متمركزون على الأسطح”.

وقال مراسل فرانس برس في المكان إنه شاهد رجلا يُصاب برصاصة، ولم يتسنّ للوكالة التأكد من وفاته.

وكان حاكم إقليم الساحل قد أفاد بمقتل أربعة أشخاص الأحد في العاصمة الاقتصادية دوالا خلال تظاهرات مؤيدة للمرشح المعارض، مشيرا إلى أن قوات الأمن بدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع قبل أن تطلق “الرصاص الحي”، وفق ما نقل شهود عيان لفرانس برس.

وبلغت نسبة المشاركة 46,31%، بحسب النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري بعد 15 يوما من الاقتراع.

وحل كبرال ليبي ثالثاً بنسبة 3,41%، متقدما على بيلو بوبا ماي غاري الذي نال 2,45%، فيما حصلت المرشحة الوحيدة هيرمين باتريسيا تومينو ندام نجويا على 1,66%. أما باقي المرشحين الثمانية، فلم يحصل أيّ منهم على أكثر من 1% من الأصوات.

