إعادة-مجلس الأمن يصوت الجمعة على تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

(لتصحيح يوم إعادة فرض العقوبات في الفقرة الثانية ليصبح السبت بقصة نشرت أمس)

الأمم المتحدة (رويترز) – يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، لكن دبلوماسيين استبعدوا إقراره.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في الساعة الثامنة بتوقيت شرق الولايات المتحدة مساء السبت (0000 بتوقيت جرينتش) بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوما، متهمة طهران بانتهاك اتفاق أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي.

ويحتاج صدور القرار في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا إلى تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). وتوقع دبلوماسيون امتناع عدد كبير من الدول عن التصويت، واستبعدوا الموافقة على مشروع القرار.

وتحاول إيران والقوى الأوروبية هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق لتأجيل إعادة فرض العقوبات وإفساح المجال لمفاوضات طويلة الأمد بشأن برنامج طهران النووي.

وعرضت الترويكا الأوروبية تأجيلا يصل إلى ستة أشهر، من أجل إتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل حول برنامج طهران النووي، إذا أعادت إيران السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة النوويين وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله يوم الخميس إن طهران مستعدة تماما لمواجهة أي سيناريو، وستُعدّل سياساتها إذا أُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنه عبر عن أمله في ألا يحدث ذلك.

