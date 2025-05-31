إعادة-نهب إمدادات الإغاثة في غزة قبل رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

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(لتصحيح خطأ نحوي بالفقرة 12)

من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس (رويترز) – قالت جماعات إغاثة محلية يوم السبت إن مسلحين سرقوا عشرات من شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة ليل الجمعة بينما شارك مئات الفلسطينيين البائسين في نهبها، وذلك قبل رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مقترح وقف إطلاق النار.

وهذه هي الأحدث في سلسلة وقائع سلطت الضوء على الوضع الأمني الهش الذي يعوق إيصال المساعدات إلى غزة، بعد تخفيف الحصار الإسرائيلي الذي استمر لأسابيع في وقت سابق من هذا الشهر.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن اعتقاده بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفق أحدث مقترحات مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وقال البيت الأبيض يوم الخميس إن إسرائيل وافقت على المقترح.

وينص المقترح على هدنة لمدة 60 يوما، وتبادل 28 رهينة من أصل 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت حماس إنها سلمت الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه ويتكوف.

وأضافت الحركة في بيان لها أنه بموجب الاتفاق “سيتم إطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم 18 جثمانا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه واصل ضرب أهداف في غزة، منها مواقع للقناصة، وقتل ما قال إنه قائد موقع لتصنيع الأسلحة تابع لحماس. واستأنف الجيش حملته الجوية والبرية في مارس آذار بعد هدنة استمرت شهرين.

وأدت الحملة إلى تدمير مساحات شاسعة على حدود قطاع غزة وتضييق الخناق على السكان الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة والذين صاروا يعيشون في منطقة أضيق من أي وقت مضى على الساحل وفي محيط مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وفرضت إسرائيل حصارا على جميع الإمدادات التي تدخل القطاع في بداية شهر مارس آذار في محاولة لإضعاف حماس، ووجدت نفسها تحت ضغط متزايد من المجتمع الدولي الذي صدمه الوضع الإنساني البائس الذي خلقه الحصار.

وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن الوضع في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب قبل 19 شهرا إذ يواجه جميع السكان خطر المجاعة على الرغم من استئناف إدخال المساعدات المحدودة هذا الشهر.

وسمحت إسرائيل لعدد محدود من الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات دولية أخرى بجلب الطحين (الدقيق) إلى المخابز في غزة لكن عمليات التسليم تعثرت بسبب تكرار حوادث النهب.

في غضون ذلك تسلم مؤسسة غزة الإنسانية وجبات وطرودا غذائية إلى ثلاثة مواقع توزيع محددة في إطار نظام منفصل تدعمه الولايات المتحدة.

وترفض منظمات الإغاثة الأخرى التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية التي يقولون إنها ليست محايدة، وتؤكد المنظمات أن كمية المساعدات المسموح بدخولها أقل بكثير من احتياجات السكان المعرضين لخطر المجاعة.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في رسالة على منصة إكس “المساعدات التي يتم إرسالها الآن تستهزئ بالمأساة الجماعية التي تتكشف تحت أنظارنا”.