إعلام الحوثيين يعلن عن ضربات “إسرائيلية” على الحديدة في اليمن

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أفاد الإعلام التابع للحوثيين الجمعة بوقوع ضربات على محافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن نسبها إلى إسرائيل، بعد ساعات من اختتام الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته في الخليج.

وأشارت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين اليمنيين إلى وقوع “عدوان إسرائيلي على ميناء الصليف” و”عدوان إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة”.

وأكّد مراسل من وكالة فرانس برس في مدينة الحديدة سماع ضربات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر تحذيرا الأربعاء دعا فيه إلى إخلاء كل من ميناء رأس عيسى وميناء الحديدة وميناء الصليف حتى إشعار آخر.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” حينها “تحذير مهم ومتكرر لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي”، مضيفا أن ” النظام الحوثي الإرهابي يستخدم الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية”.

والتحذير هو الثاني من نوعه، بعد تحذير سابق قبل قصف مطار صنعاء في السادس من أيار/مايو ردا على صاروخ أطلقه الحوثيون نحو مطار بن غوريون، وكانت المرة الأولى التي يطال فيها صاروخ محيط المطار في تل أبيب.

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن وأدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل. وتبنى الحوثيون إطلاق الصاروخ وقالوا إنه استهدف المطار نفسه.

جاءت الضربات الإسرائيلية بعد ساعات من مغادرة ترامب للخليج، حيث أمضى أربعة أيام متنقلا بين السعودية وقطر والإمارات.

وقبل زيارته، أبرمت الولايات المتحدة بوساطة عُمانية اتفاقا لوقف إطلاق النار مع المتمردين المدعومين من إيران، وضع حدا للهجمات الأميركية التي استمرت أسابيع، ردا على ضربات شنّها المتمردون اليمنيون على سفن في البحر الأحمر.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفذ المتمرّدون الحوثيون في اليمن، في إطار إسنادهم للفلسطينيين، عدة هجمات صاروخية ضدّ إسرائيل واستهدفوا سفنا في البحر الأحمر قالوا إنها على ارتباط بها.

بور-م ل-ع ش/ص ك