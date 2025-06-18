The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إلغاء رحلات جوية من بالي وإليها بعد ثوران بركان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

ألغيت 30 رحلة جوية على الأقل من جزيرة بالي الإندونيسية وإليها، وفقا للسلطات ولمطارها الأربعاء، بعد ثوران بركان في شرق الأرخبيل أدى إلى إطلاق سحابة من الرماد وصل ارتفاعها إلى عشرة كيلومترات.

وقالت وزارة النقل الإندونيسية إن نحو 14 ألف مسافر معنيون بإلغاء الرحلات أو التأخير، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي البالغ ارتفاعه 1584 مترا في جزيرة فلوريس السياحية في شرق البلاد الثلاثاء، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار بالي بأن الرحلات الملغاة شملت رحلات تابعة لشركتَي “جيت ستار” و”فيرجن أستراليا” إلى مدن في أنحاء أستراليا، كما ألغت شركات “إير إنديا” وإير نيوزيلند” و”تايغر إير” السنغافورية و”جونياو إيرلاينز” الصينية رحلاتها بسبب البركان.

كذلك ألغيت العديد من الرحلات الداخلية لشركة “إير إيجا” المتجهة إلى لابوان باجو في فلوريس.

وفي المجموع ألغيت 32 رحلة داخلية أو دولية من بالي وإليها على ما أوضح المطار.

قالت وكالة الحد من الكوارث في إندونيسيا إن الرماد البركاني سقط على العديد من القرى حول ليووتوبي لاكي-لاكي وأجبر سكان قرية واحدة على الأقل على إخلائها ليل الثلاثاء.

وأضافت أنه يتم رصد هزات أرضية، ما يشير إلى أن النشاط البركاني ما زال مستمرا.

وقالت وكالة الجيولوجيا إن السكان والسياح يجب أن يبتعدوا عن فوهة البركان سبعة كيلومترات على الأقل.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

ثار بركان ليووتوبي لاكي-لاكي مرات عدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.

ويلتصق لاكي-لاكي الذي يعني اسمه “الرجل” باللغة الإندونيسية، ببركان أكثر هدوءا يعني اسمه بالإندونيسية “امرأة”.

ويسجل في إندونيسيا نشاط زلزالي وبركاني كبير لوقوعها على “حزام النار “في المحيط الهادئ.

جفك/الح-غ ر/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
43 إعجاب
56 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
3 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية