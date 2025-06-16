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إمام أوغلو أمام القضاء بتهمة محاولة ترهيب المدعي العام في إسطنبول

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مثل رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو المسجون منذ أواخر آذار/مارس بتهمة “الفساد” الإثنين أمام محكمة في إسطنبول بعد اتّهامه بمحاولة ترهيب المدّعي العام للمدينة.

واقتاد عناصر أمن إمام أوغلو، الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان إلى قاعة المحكمة وسط تصفيق مقرّبين منه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وكان إمام أوغلو قد مثل في نيسان/أبريل أمام المحكمة عينها التابعة لسجن سيليفري في إسطنبول حيث يقبع منذ توقيفه، وذلك في إطار قضية مختلفة عن تلك التي أدّت لاحتجازه.

واتّهم إمام أوغلو الذي شكّك علنا في كانون الثاني/يناير بنزاهة المدّعي العام في إسطنبول، بالقدح والذمّ ومحاولة الترهيب.

ويُنتقد المدّعي العام في إسطنبول أكين غورليك الذي كان سابقا نائب وزير العدل، على تكثيف الملاحقات في حقّ معارضي إردوغان.

وبحسب الإعلام المحلي، يواجه إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه حزب الشعب الجمهوري، أكبر قوى المعارضة التركية، عقوبة سجن قد تصل إلى سبع سنوات وتسعة أشهر، ويحرم من الترشّح للانتخابات الرئاسية بداعي عدم الأهلية.

وأوقف رئيس بلدية اسطنبول فجر 19 آذار/مارس في منزله بشبهات “فساد” و”إرهاب” ووضع في السجن الاحتياطي.

وأثار توقيف إمام أوغلو الذي انتخب رئيسا لكبرى المدن التركية في 2019 وأعيد انتخابه في 2024، موجة تظاهرات غير مسبوقة في تركيا منذ 2013.

ربا/م ن/كام

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