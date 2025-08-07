The Swiss voice in the world since 1935
إندونيسيا تجهز منشأة طبية في جزيرة لاستقبال ألفي جريح من غزة

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

جاكرتا (رويترز) – قال متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية يوم الخميس إن جاكرتا ستحول منشأة طبية في جزيرة جالانج غير المأهولة حاليا إلى مرفق لعلاج حوالي ألفي جريح من سكان غزة، والذين سيعودون إلى القطاع بعد شفائهم.

وأرسلت إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة مساعدات إنسانية إلى غزة بعد أن شنت إسرائيل حربا على القطاع في أكتوبر تشرين الأول 2023 يقول مسؤولو الصحة في غزة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، سواء من المقاتلين أو غير المقاتلين.

وقال المتحدث حسن نصبي للصحفيين “ستقدم إندونيسيا المساعدة الطبية لنحو 2000 شخص من سكان غزة الذين صاروا ضحايا للحرب، أولئك الذين أصيبوا ودفنوا تحت الأنقاض”، مضيفا أن هذه ليست عملية تهجير.

وأشار إلى أن إندونيسيا تخطط لتخصيص المنشأة الواقعة في جزيرة جالانج الواقعة قبالة جزيرة سومطرة وإلى الجنوب من سنغافورة لعلاج جرحى من غزة وإيواء أفراد أسرهم مؤقتا، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد يعيش فيها الآن.

وقال إنه سيتم إعادة المرضى إلى غزة بعد شفائهم.

ولم يقدم حسن إطارا زمنيا أو مزيدا من التفاصيل، وأحال الأسئلة إلى وزارتي الخارجية والدفاع الإندونيسيتين اللتين لم تردا بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وتأتي الخطة بعد أشهر من عرض الرئيس برابوو سوبيانتو توفير مأوى للجرحى الفلسطينيين الذي أثار انتقادات من كبار رجال الدين في إندونيسيا لأنه بدا مشابها للغاية لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين بشكل دائم من غزة.

وردا على اقتراح ترامب، قالت وزارة الخارجية الإندونيسية، التي تدعم حل الدولتين لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط، في ذلك الوقت إنها “ترفض بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا”.

وافتتح مستشفى لعلاج المصابين خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020 في جالانج، التي كانت حتى عام 1996 مخيما مترامي الأطراف للاجئين تديره الأمم المتحدة، حيث يعيش 250 ألفا من الفارين من حرب فيتنام.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

