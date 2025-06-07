إندونيسيا والاتحاد الأوروبي يختتمان هذا الشهر المفاوضات التجارية (وزير)

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توقع وزير الاقتصاد الإندونيسي السبت أن تختتم اندونيسيا والاتحاد الأوروبي هذا الشهر مفاوضاتهما حول اتفاق للتعاون الاقتصادي، يهدف الى التخفيف من القيود التجارية.

ويتفاوض أول اقتصاد في جنوب شرق آسيا والاتحاد الاوروبي منذ 2016 حول هذا الاتفاق التجاري الهادف الى زيادة التبادل بينهما وتطوير الاستثمارات.

وتاثرت العلاقات بين الجانبين سلبا إثر اقتراح بمنع دول الاتحاد الأوروبي من استيراد سلع على صلة بإزالة الغابات، الامر الذي اثار استياء إندونيسيا، اول مصدّر لزيت النخيل.

لكن وزير الاقتصاد الاندونيسي ايرلانغا هارتارتو أعلن السبت خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت قرب إنجاز المفاوضات.

وقال ايرلانغا للصحافيين “لقد بلغنا المرحلة النهائية. هذا يعني أننا عالجنا غالبية المشاكل”.

وكان اعلن في بيان في وقت سابق السبت أن إندونيسيا والاتحاد الأوروبي سيعلنان اختتام المفاوضات بحلول نهاية حزيران/يونيو.

واوضح الوزير الإندونيسي أن المرحلة المقبلة تقضي بوضع اللمسات النهائية على النصوص القانونية قبل ان يصادق الجانبان على الاتفاق.

وأحد أبرز بنود الاتفاق هو إزالة الحواجز غير الجمركية وخفض الرسوم الجمركية لتسهيل وصول كل من الطرفين الى سوق الطرف الآخر، بحسب المصدر نفسه. واضاف الوزير أن “فتح السوق الاوروبية التي كانت تخضع الى الآن لرسوم جمركية ورسوم استيراد تفوق نسبيا نظيراتها لدى الدول المجاورة لنا، يشكل أفضلية استراتيجية بالنسبة الى إندونيسيا”.

وقال ايضا إن الاتحاد الأوروبي سيمنح إندونيسيا “معاملة خاصة” بالنسبة الى صادراتها الرئيسية، وخصوصا المنتجات المستخدمة في الغابات، من دون تفاصيل إضافية.

والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الخامس لإندونيسيا. وبلغت قيمة التبادل الثنائي بينهما 30,1 مليار دولار العام الفائت، وفق بيان ايرلانغا.

مرك/ب ق/ص ك