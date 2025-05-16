إن.بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا

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واشنطن (رويترز) – ذكرت قناة إن.بي.سي نيوز يوم الجمعة نقلا عن خمسة أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أمريكي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأمريكية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من عشر سنوات.