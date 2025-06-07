إيران: حصلنا على وثائق إسرائيلية حساسة تتعلق بخطط ومنشآت نووية

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم السبت أن وكالات المخابرات الإيرانية حصلت على مجموعة كبيرة من الوثائق الإسرائيلية الحساسة، بعضها يتعلق بخطط ومنشآت نووية لعدو طهران اللدود.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من إسرائيل. ولم يتضح ما إذا كان التقرير مرتبطا بأنشطة قرصنة استهدفت مركزا إسرائيليا للأبحاث النووية ووردت تقارير بشأنها العام الماضي وقررت طهران الكشف عنها الآن وسط تصاعد التوتر حول برنامجها النووي.

ونقلت قناة برس تي.في التي تديرها الدولة عن مصادر لم تكشف عنها أنه “على الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق تمت منذ بعض الوقت، فإن الحجم الهائل للمواد والحاجة إلى نقلها بأمان إلى إيران استلزم التعتيم الإعلامي لضمان وصولها إلى المواقع المحمية المحددة”.

وأضافت برس تي.في أن “(المصادر المطلعة على الأمر) أشارت أيضا إلى أن عدد الوثائق هائل لدرجة أن مراجعتها، إلى جانب الاطلاع على الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو، استغرقت وقتا طويلا”، دون ذكر تفاصيل عن الوثائق.

في عام 2018، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملاء إسرائيليين استولوا على “أرشيف” ضخم من الوثائق الإيرانية التي تظهر أن طهران نفذت أنشطة نووية أكثر مما كان معروفا من قبل.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي. لكن تقارير أفادت بأن ترامب عرقل في أبريل نيسان ضربة إسرائيلية كانت مزمعة على مواقع نووية إيرانية لمنح الفرصة للتفاوض على اتفاق مع طهران.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء الماضي إن التخلي عن تخصيب اليورانيوم يتعارض تماما مع مصالح البلاد، رافضا مطلبا أمريكيا رئيسيا في المحادثات الرامية إلى حل النزاع المستمر منذ عقود حول طموحات طهران النووية.