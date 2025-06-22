إيران: لا عودة للدبلوماسية مع استمرار القصف

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن بلاده تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن أمنها، مضيفا أنه من غير المجدي مطالبة طهران بالعودة إلى الدبلوماسية في ظل تعرضها لهجمات إسرائيلية وأمريكية.

وأضاف عراقجي “أظهرت الولايات المتحدة عدم احترامها للقانون الدولي، فهي لا تفهم إلا لغة التهديد والقوة”.

وتابع أن على طهران أن ترد بناء على حقها في ذلك قبل أن تتمكن من إعادة النظر في الدبلوماسية.

وقال إنه سيتوجه إلى روسيا للتشاور مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين.