إيران: يمكن إجراء محادثات نووية مباشرة مع أمريكا في ظل ظروف مناسبة

دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني قوله يوم الثلاثاء إن إيران يمكن أن تجري محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة إذا توفرت الشروط المناسبة لذلك.

ووصف عارف المطالبات الأمريكية بتخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم بالكامل بأنها “مزحة”.

وتوقفت الجولة السادسة من المحادثات بين طهران وواشنطن عقب هجمات إسرائيلية وأمريكية على منشآت نووية إيرانية في يونيو حزيران.

وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

وقال عارف “إيران مستعدة للتفاوض في ظل ظروف متكافئة من أجل حماية مصالحها… موقف الجمهورية الإسلامية يتماشى مع إرادة الشعب. وإذا توفرت الظروف المناسبة فنحن مستعدون حتى لإجراء محادثات مباشرة”.

وبدأت الجولات السابقة من المفاوضات في أبريل نيسان وكانت غير مباشرة وتوسطت فيها سلطنة عمان.

وتقول واشنطن إن تخصيب اليورانيوم في إيران يمثل مسارا نحو تطوير أسلحة نووية ويجب التخلي عنه.

وأدلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريح مثير للجدل يوم الأحد عبّر فيه عن استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة رغم مستويات انعدام الثقة الحالية.

وقال “لا تريدون إجراء محادثات؟ إذن ماذا تريدون أن تفعلوا؟ هل تريدون الذهاب إلى الحرب؟… الذهاب إلى المحادثات لا يعني أننا نعتزم الاستسلام”، مضيفا أن مثل هذه القضايا يجب ألا يتم “التعامل معها بالعاطفة”.

وعلّق عزيز غضنفري، وهو قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، على تصريحات بزشكيان أمس الاثنين قائلا إن السياسة الخارجية تتطلب التروي وإن التصريحات المتهورة من جانب السلطات قد تكون لها عواقب وخيمة على البلاد.

