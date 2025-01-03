إيران تحتج على مشروع سد أفغاني في نزاع جديد على المياه

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة أن السد الذي تبنيه أفغانستان المجاورة على نهر هريرود يحد من تدفق المياه وقد يشكل انتهاكا للاتفاقيات الثنائية.

ولطالما كانت حقوق استغلال المياه مصدرا للتوتر في العلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في حدود تمتد لأكثر من 900 كيلومتر.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الجمعة عن “الاحتجاج الشديد والقلق إزاء القيود غير المتناسبة على المياه التي تدخل إيران” بسبب مشروع سد باشدان.

وقال في بيان إن المخاوف الإيرانية تم إبلاغها “بالتواصل مع السلطات الأفغانية المعنية”.

وشدد على أن “استغلال الموارد المائية والأحواض لا يمكن أن يتم دون احترام حقوق إيران وفقا للاتفاقات الثنائية والمبادئ والقواعد العرفية المعمول بها، فضلا عن مبدأ حسن الجوار المهم والاعتبارات البيئية”.

وكان نائب رئيس الوزراء الأفغاني للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر قال الشهر الماضي إن مشروع سد باشدان “يقترب من الاكتمال وقد بدأ تخزين المياه”.

وجاء في بيانه المصوّر إن السد في ولاية هرات سيخزن نحو 54 مليون متر مكعب من المياه، ويساهم في ري 13 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتوليد 2 ميغاواط من الكهرباء.

وفي نيسان/أبريل، قال برادر إن السد “مشروع حيوي واستراتيجي” لولاية هرات.

يأتي بيان الخارجية الإيرانية الجمعة عقب تصريحات أدلى بها مسؤول إيراني انتقد فيها بناء السد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الطاقة والمياه عيسى بزرغ زاده قوله الاثنين إن “الوضع أدى إلى مشاكل اجتماعية وبيئية، أثرت خصوصا على إمدادات مياه الشرب لمدينة مشهد المقدسة”، ثاني كبرى مدن إيران والتي تضم مرقد الإمام علي بن موسى الرضا وتقع قرب الحدود الأفغانية في شمال شرق الجمهورية الإسلامية.

يتدفق نهر هريرود، المعروف أيضا باسم هري، من جبال وسط أفغانستان إلى تركمانستان، ويمر على طول حدود إيران مع كلا البلدين.

وفي بيانه، قال بقائي إن إيران تتوقع من “أفغانستان… التعاون في استمرار تدفق المياه من الأنهار الحدودية” و”إزالة العقبات التي تم إنشاؤها” على طول مسارها.

في أيار/مايو 2023، أصدرت إيران تحذيرا شديد اللهجة للمسؤولين الأفغان بشأن مشروع سد آخر على نهر هلمند، قائلة إنه ينتهك حقوق المياه لسكان محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران والتي تعاني من الجفاف.

بدم/ح س/كام