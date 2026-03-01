إيران تردّ على الهجوم الأميركي الإسرائيلي باستهداف الدولة العبرية ودول الخليج والعراق

نفّذت إيران الأحد ضربات دامية على إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية، ما تسبّب بسقوط قتلى وجرحى، بعد توعّدها بالثأر لمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

كما استهدفت مجددا العراق حيث نسب موالون لطهران الى الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات أخرى. وأعلن الجيش الأميركي مقتل ثلاثة عناصر منه، هم أول الضحايا الأميركيين في المواجهة المتواصلة لليوم الثاني على التوالي.

في المقابل، تتواصل الضربات الأميركية والإسرائيلية على طهران ومناطق أخرى في الجمهورية الإسلامية، بينما طال القصف الإيراني بالصواريخ والمسيرات السعودية والإمارات والكويت وعُمان وقطر والبحرين والعراق وإسرائيل.

وأدلى مسؤولون إيرانيون بمواقف تصعيدية فيها الكثير من التحدّي، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلة “ذي أتلانتيك” مشيرا الى المسؤولين الإيرانيين، “إنهم يريدون الحوار، وقد وافقتُ على ذلك، لذا سأجري محادثات معهم”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد أنه أطلق “الموجتين السابعة والثامنة من عملية الوعد الصادق 4” على “العدو على نطاق واسع”، من دون تحديد الأهداف.

وقتل تسعة أشخاص جراء دفعة صواريخ إيرانية على إسرائيل طالت مبنى في منطقة بيت شيمش (وسط)، وفق ما أكدت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء.

وأشارت الى “إجلاء 28 مصابا إلى المستشفيات”. ولا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين.

في موقع سقوط الصاروخ، انتشر عشرات المسعفين وعمال الإغاثة، وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس منزلا مدمّرا سقط سقفه وظهرت قضبان الخرسانة الملتوية المستخدمة في إنشائه.

وقال أحد المسعفين يهودا شلومو في بيان “عندما وصلت، كان المنظر مروعا”.

كما أصيب أكثر من عشرين شخصا في قصف طال تل أبيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء “رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو إسرائيل”، مؤكدا أن “أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد”. ودعا السكان الى الاحتماء في الملاجئ. ودوّت اصوات انفجارات في سماء القدس.

– برج العرب ونخلة جميرا والمطار –

وقتل في الإمارات منذ السبت ثلاثة أشخاص وجرح 58 آخرون في الضربات الإيرانية.

وإلى جانب برج العرب بتصميمه الشراعي والذي أصبح أحد أبرز معالم دبي منذ العام 1999، أصيب فندق في جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية.

كذلك أصابت ضربات مطار دبي الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، وميناء جبل علي.

ودفع ذلك دولة الإمارات الى إعلان إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها.

وذكر دبلوماسيان خليجيان لوكالة فرانس برس أن وزراء مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون عبر الفيديو مساء الأحد لمناقشة الهجمات الإيرانية.

واستدعت السعودية الأحد السفير الإيراني لديها للاحتجاج على “الاعتداءات الإيرانية السافرة”التي طالتها وعددا من الدول المجاورة.

في الكويت، قُتل شخص وأُصيب 32 آخرون بجروح منذ السبت، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الكويتية.

وتسبّبت الضربات بإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية في العالم الى الشرق الأوسط.

– أول قتلى أميركيين –

وأفادت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأحد عن مقتل ثلاثة عناصر فيها، هم أول قتلى أميركيين في المواجهة، بالإضافة الى عدد من الجرحى.

ولم تدل القيادة في بيانها عبر منصة اكس بأي تفاصيل إضافية عن هويات العناصر أو أماكن وجودهم.

وكتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على حسابه على منصة “إكس”، إن بلاده ستضرب الولايات المتحدة وإسرائيل بقوة “لم يسبق أن شهدتا مثلها”.

وأضاف، تعليقا على قتل خامنئي، “سنحرق قلوبهم كما أحرقوا قلوبنا”.

وكانت ترامب توعّد بدوره الليلة الماضية إيران بضربها “بقوة غير مسبوقة” إذا ردّت على الهجوم.

وردّ وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي على ترامب مؤكدا أن “لا حدود” لحق بلاده في الدفاع عن نفسها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الضربات على إيران “ستتصاعد” خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني في طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مركزا للشرطة عند أطراف طهران استهدف مساء الأحد بضربات إسرائيلية أميركية، مؤكدة وجود ضحايا تحت الأنقاض.

كما أشارت الى استهداف مستشفى غاندي الواقع في شمال طهران بغارة جوية مساء الأحد.

وأكد الجيش الإسرائيلي إنه وجه “ضربة قاسية” إلى مراكز القيادة والتحكم الإيرانية الأحد، منها “مقار تابعة للحرس الثوري، ومقار استخبارات، وأخرى تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري، ومقار أمن داخلي”.

كما أكد استهداف منظومة الصواريخ البالستية وأنظمة الدفاع التابعة الإيرانية.

وأعلنت برلين وباريس ولندن هذا المساء في بيان مشترك استعدادها لاتخاذ “خطوات دفاعية” هدفها “تدمير” القدرات العسكرية الإيرانية.

– حزن وحداد –

وبدأت إيران الأحد حدادا رسميا لمدة 40 يوما على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الذي قتل في الهجوم الإسرائيلي الأميركي غير المسبوق المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وتجمّع آلاف الإيرانيين في وسط طهران، ولوحوا، وبعضهم تغالبه الدموع، بالأعلام الإيرانية هاتفين “الموت لأميركا” و”الموت لإسرائيل”، وفق مراسل وكالة فرانس برس في المكان. كما شهدت مدينة شيراز تظاهرات مماثلة دعت إلى “الثأر” لمقتل المرشد الأعلى، بحسب وكالة تسنيم.

في المقابل، عبّر إيرانيون آخرون ليلا عن فرحتهم بمقتل خامنئي.

فأطلقوا الموسيقى وهتافات الترحيب من نوافذ منازلهم. كذلك، احتفل عدد من الإيرانيين المقيمين في الخارج بذلك.

وحث نجل الشاه المخلوع الإيرانيين الأحد على تنظيم احتجاجات ليلية في الشوارع للمطالبة بإسقاط الحكم.

وقال رضا بهلوي المقيم في الولايات المتحدة إنّ مقتل خامنئي يعني أنّ النظام الحالي “يلفظ أنفاسه الأخيرة”.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن الجمهورية الإسلامية تعتبر أن “الثأر” لخامنئي “من منفذي هذه الجريمة التاريخية ومخططيها واجب شرعي وحق”.

كما أعلن أن مجلس القيادة الانتقالي الذي أُنشئ بعد مقتل المرشد الأعلى بدأ عمله.

ويتألف المجلس من بيزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي.

وسيتولى إدارة البلاد إلى أن “ينتخب مجلس الخبراء قائد دائما بأسرع وقت ممكن”، وفق ما أفاد المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن دهنوي عبر منصة إكس.

في هذا الوقت، تتزايد المخاوف من الخطر الذي تتسبب به هذه الحرب على الملاحة البحرية، لا سيما بالنسبة الى حركة النقل عبر مضيق هرمز.

وأعلن ترامب الأحد أن الجيش الأميركي أغرق تسع سفن حربية إيرانية، ودمّر بشكل جزئي مقر البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية، منذ بدء الهجوم المشترك مع إسرائيل السبت.

من جانبه، اعلن البنتاغون تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الايراني في طهران.

وأفادت وكالتا أمن بحري عن تعرّض سفينتين لهجمات الأحد في مضيق هرمز. وتتجنّب شركات عدّة هذا المضيق لأسباب أمنية.

