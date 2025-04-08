إيران ترى الاتفاق ممكنا اذا أظهرت الولايات المتحدة “إرادة حقيقية”

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اعتبرت إيران الثلاثاء أن التوصل الى اتفاق ممكن في حال حضرت الولايات المتحدة “بإرادة حقيقية” الى المحادثات المقرر عقدها في سلطنة عمان السبت، مؤكدة أن الأولوية بالنسبة إليها تبقى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الاثنين بشكل مفاجئ، أن بلاده ستبدأ مباحثات “مباشرة” رفيعة المستوى مع إيران بشأن برنامجها النووي السبت المقبل، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض.

وأكّدت طهران أن المحادثات ستعقد في عُمان لكنها شددت على أنها ستكون “غير مباشرة”. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عراقجي سيمثّل طهران، بينما سيحضر عن الجانب الأميركي الموفد الخاص لترامب الى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن عراقجي قوله الثلاثاء إن المفاوضات “ستتم بشكل غير مباشر، ولن يتم القبول بأي طريقة أخرى للتفاوض”.

وشدد على أن “كيفية المفاوضات، سواء مباشرة أو غير مباشرة، ليست ذات أهمية أساسية. إنما ما يهم فعلا، هو ما إذا كانت المفاوضات فعالة أو غير فعالة، ومدى جدية الأطراف ونواياهم، وإرادتهم في التوصل إلى اتفاق”.

ورأى وزير الخارجية الإيراني أن “الكرة في ملعب أمريكا… فاذا جاء الجانب الآخر إلى عُمان بإرادة حقيقية، فإننا بالتأكيد سنحقق نتائج”.

وكان ترامب قال خلال استقباله نتانياهو إن واشنطن تتواصل مع الإيرانيين و”سنعقد اجتماعا مهما جدا السبت ونتعامل معهم بشكل مباشر”.

وأتى موقف ترامب غداة رفض طهران إجراء مفاوضات مباشرة بشأن اتفاق جديد لتقييد برنامجها النووي، معتبرة أن “لا معنى” لذلك في ظل التهديدات و”التناقضات” من الإدارة الأميركية.

وخلال ولايته الرئاسية الأولى، اعتمد ترامب سياسة “ضغوط قصوى” حيال الجمهورية الإسلامية، كان من أبرز محطاتها سحب بلاده أحاديا في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي، وإعادة فرض عقوبات على طهران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وعقب عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، عاود ترامب اعتماد سياسة “الضغوط القصوى” حيال طهران، لكنه أكد في موازاة ذلك انفتاحه على الحوار معها لإبرام اتفاق نووي جديد.

وشدد عراقجي على أنه في المباحثات “نسعى الى ضمان مصالح الشعب الإيراني… وفي مقابل بناء الثقة، فمن الطبيعي أن يتم رفع العقوبات التي فرضت على إيران بشكل غير عادل بسبب اتهامات كاذبة وزائفة”.

– “خطر كبير” –

وتشتبه بلدان غربية تتقدمها الولايات المتحدة، إضافة الى إسرائيل، العدو الإقليمي لطهران، في أن الأخيرة تسعى إلى التزوّد بالسلاح النووي. من جهتها، تنفي طهران هذه الاتهامات وتؤكد أن برنامجها النووي مصمّم لأغراض مدنية.

وكشف ترامب في مطلع آذار/مارس أنه بعث برسالة الى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات، لكنه لوّح بعمل عسكري ضدها في حال عدم التوصل لاتفاق.

وسادت تكهنات واسعة النطاق بأن إسرائيل قد تهاجم، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، منشآت إيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

وفي مقابل تأكيد المباحثات، وجه ترامب تحذيرا شديد اللهجة لطهران.

وقال “إذا لم تكن المحادثات ناجحة مع إيران، أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير، وأكره أن أقول ذلك، خطر كبير، لأنه لا يمكن لهم امتلاك سلاح نووي”.

وأبرمت طهران وست قوى كبرى منها روسيا والصين، اتفاق العام 2015 الذي عرف رسميا بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة”، وأتاح فرض قيود على برنامج طهران لقاء رفع عقوبات.

وأجرى مسؤولون إيرانيون وروس وصينيون مباحثات في موسكو الثلاثاء بشأن ملف طهران النووي، بحسب ما أعلنت روسيا.

الى ذلك، أعربت موسكو عن ترحيبها بالمباحثات بين واشنطن وطهران.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين “ندرك أن بعض التواصل المباشر وغير المباشر من المقرر أن يحصل في سلطنة عمان. وبالتأكيد لا يسعنا الا أن نرحب بذلك لأنه قد يقود الى خفض التوترات المتعلقة بإيران”.

بدورها، حضّت الصين الولايات المتحدة الثلاثاء على إبداء “صدق” في المحادثات النووية مع إيران.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي “باعتبارها الدولة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي (الذي أبرم مع إيران عام 2015) وتسببت في الوضع الحالي، يجب على الولايات المتحدة أن تظهر صدقا سياسيا و… احتراما متبادلا”.

وتابع أن على واشنطن “المشاركة في الحوار والمشاورات، وفي الوقت نفسه (يجب) أن تتوقف عن ممارستها الخاطئة المتمثلة في استخدام القوة لممارسة الضغوط القصوى”.

وأضاف “ستحافظ الصين على تواصل مع جميع الأطراف المعنية، وستستمر في تعزيز السلام والحوار والدفع نحو التوصل إلى حل دبلوماسي في وقت قريب”.

بور/الح/كام