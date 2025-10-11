إيران تستبعد مقترح ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتصفه بأنه أحلام

(رويترز) – وصفت إيران احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه “مجرد أحلام”.

كان ترامب قد قال في أواخر سبتمبر أيلول “من يدري، ربما تنضم إيران ذاتها”، في إشارة إلى اتفاقيات إبراهيم للسلام التي أعلن عنها خلال ولايته الأولى، وطبعت إسرائيل بموجبها العلاقات الدبلوماسية مع أربع دول مسلمة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي يوم السبت “لن تعترف إيران أبدا بنظام محتل ارتكب إبادة جماعية وقتل أطفالا”.

(تغطية صحفية باريسا حافظي -إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)