إيران تعتبر “التهجير القسري” للفلسطينيين”تهديدا خطرا” للشرق الأوسط

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اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد ان مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على قطاع غزة و”التهجير القسري” للفلسطينيين يشكل “تهديدا خطرا” للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان ترامب قال الثلاثاء في واشنطن وإلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “الولايات المتحدة ستتولى الإشراف على قطاع غزة”.

وأضاف الرئيس الأميركي أن سكان قطاع غزة المدمر جراء حرب بدأت قبل 15 شهرا، يمكن أن ينقلوا إلى الأردن أو مصر رغم معارضة هذين البلدين.

وقال عراقجي “مخطط التهجير القسري لأهالي غزة مؤامرة استعمارية تهدف إلى محو فلسطين”.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي أن هذا يشكل “تهديدا خطرا لاستقرار المنطقة وأمنها”.

وشدد الوزير الإيراني على “ضرورة اتخاذ موقف موحد وقوي من قبل الدول الإسلامية لمواجهة هذه المؤامرة التي تستهدف مصير الشعب الفلسطيني”.

وأعربت مصر والأردن حليفتا الولايات المتحدة الكبيرتان الأربعاء عن رفضهما لاقتراح ترامب.

ودعا البلدان إلى تنفيذ حل الدولتين.

والسبت، أجرى وزير الخارجية الإيراني أيضا اتصالات مع نظيريه التونسي والتركي بشان قطاع غزة على ما أفادت وزارة الخارجية.

وإيران من كبار داعمي القضية الفلسطينية التي تشكل أحد محاور سياسة طهران الخارجية منذ قيام الجمهورية الإسلامية في العام 1979.

وأتى كلام عراقجي فيما استقبل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران السبت قادة من حركة حماس للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الحركة الفلسطينية والدولة العبرية في 19 كانون الثاني/يناير.

سبر-اب/غ ر/دص