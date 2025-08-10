إيران تعلن عن زيارة الاثنين لنائب المدير العام للوكالة الذرية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران الاثنين.

وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول كبير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أن علّقت إيران التعاون معها الشهر الماضي في أعقاب الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما.

وقال عراقجي للصحافيين “ستركز محادثاتنا مع الوكالة غدا على إطار جديد للتعاون… ولن يبدأ التعاون قبل التوصل إلى اتفاق بشأن إطار جديد”.

وأضاف أنه ليس من المقرر أن يجري نائب المدير العام للوكالة الدولية ماسيمو أبارو “عمليات تفتيش أو زيارات” للمواقع النووية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

منتصف حزيران/يونيو، شنّت إسرائيل حملة هجمات غير مسبوقة استهدفت خصوصا مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وطاولت أيضا مناطق سكنية.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الحملة بقصف ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

الشهر الماضي، علقت إيران رسميا تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى عدم إدانتها الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية.

وأدت الهجمات إلى تعطيل المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة والتي بدأت في نيسان/أبريل.

ومثلت تلك المحادثات أعلى مستوى اتصال بين طهران وواشنطن منذ انسحبت الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 من اتفاق دولي بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

منذ الحرب التي استمرت 12 يوما، طالبت إيران بضمانات لجهة عدم الإقدام على أي عمل عسكري ضدها قبل استئناف أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي مؤخرا إن إيران “تلقت رسائل” من الجانب الأميركي بشأن استئناف المحادثات، وأوضح الأحد أنه “لم يتم الانتهاء من أي شيء” في هذا الشأن.

في 25 تموز/يوليو، التقى دبلوماسيون إيرانيون نظراءهم من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والذين هددوا بتفعيل عقوبات دولية ضد طهران بحلول نهاية آب/أغسطس في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وتتيح “آلية الزناد” إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية.

وينتهي العمل بهذه الآلية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وقد حذّرت طهران من عواقب في حال تفعيلها.

وقال عراقجي الأحد إن “اتصالاتنا مع الأوروبيين مستمرة”، مضيفا أن موعد الجولة المقبلة من المحادثات لم يتم تحديده بعد.

