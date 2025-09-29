إيطاليا ترحب بمقترح ترامب لإنهاء حرب غزة ومستعدة للعب دور فيه

ميلانو (رويترز) – ذكر مكتب رئيسة وزراء إيطاليا يوم الاثنين أن إيطاليا ترحب باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وأبدت استعدادها للقيام بدورها، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين والجهات الفاعلة في المنطقة.

وأضاف المكتب في بيان “الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم يمكن أن يمثل نقطة تحول، مما يتيح وقفا دائما للأعمال القتالية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن ووصولا إنسانيا كاملا وآمنا للسكان المدنيين”.

وجاء في البيان “بالنسبة (لحركة) حماس، على وجه الخصوص – التي بدأت هذه الحرب بالهجوم الإرهابي الوحشي في السابع من أكتوبر 2023 – لديها الآن الفرصة لإنهائها بالإفراج عن الرهائن، والموافقة على عدم الاضطلاع بأي دور في مستقبل غزة، ونزع سلاحها بالكامل”.

