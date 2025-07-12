ابن “إل تشابو” يقر بالذنب في قضية مرتبطة مخدرات في الولايات المتحدة

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أقر أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين “إل تشابو” غوزمان بالذنب في تهم تتعلق بتجارة المخدرات في شيكاغو، في إطار صفقة أبرمها مع الادعاء مقابل تخفيف الحكم.

وأقرّ أوفيديو غوزمان لوبيز الملقب “إل راتون” (الفأر) بالذنب في تهمتين تتعلقان بتنظيم مؤامرات للاتجار بالمخدرات وتهمتين تتعلقان بالتورط عن علم في عمل إجرامي مستمر.

وكان غوزمان لوبيز الذي تولى السيطرة على مجموعة في كارتل سينالوا مع ثلاثة من إخوته، يعرفون باسم “لوس تشابيتوس”، بعد اعتقال والده في العام 2016، يواجه عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.

لكنّ المدّعين قالوا في اتفاق الإقرار بالذنب الذي كان نتيجة مفاوضات استمرت أشهرا، إنهم سيوصون بعقوبة مخففة مقابل تعهد غوزمان لوبيز “التعاون الكامل والصادق” مع المحققين.

ولم تحدد قاضية المحكمة شارون جونسون كولمان موعدا للنطق بالحكم.

وقال مايك فيجيل، رئيس العمليات السابق في إدارة مكافحة المخدرات لوكالة فرانس برس إن غوزمان لوبيز يمكن أن يقدم للسلطات الأميركية “معلومات قيمة” عن الكارتل وحماته.

وفي اتفاق الإقرار بالذنب، قال غوزمان لوبيز إنه نسق عمليات لتهريب كميات هائلة من الكوكايين والهيرويين والفنتانيل ومخدرات أخرى ومواد كيميائية أولية من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

والعام الماضي، قبض على أحد أشقائه وهو خواكين غوزمان لوبيز، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة بطائرة خاصة برفقة إسماعيل “إل مايو” زامبادا، أحد مؤسسي كارتل سينالوا، وهما في انتظار محاكمتهما.

وأثار توقيفهما صراعا بين عصابات المخدرات أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وفقدان 1400 آخرين في ولاية سينالوا الواقعة في شمال غرب المكسيك.

– “رسالة واضحة” –

كذلك، وُجّهت اتهامات إلى شقيقَي “إل راتون” إيفان أرتشيفالدو غوزمان سالازار وخيسوس ألفريدو غوزمان سالازار، بالاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة لكنهما ما زالا فارَين.

وفي العام 2019، دين والدهم “إل تشابو” بعد محاكمة حظيت باهتمام كبير، وهو يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

برز اسم غوزمان لوبيز في تشرين الأول/أكتوبر 2019 عندما احتجزته السلطات المكسيكية التي أطلقت سراحه لاحقا بناء على أوامر من الرئيس آنذاك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وسط مواجهة بين سلطات إنفاذ القانون وأفراد الكارتل.

وأعيد القبض عليه في كانون الثاني/يناير 2023، بينما كان لوبيز أوبرادور لا يزال في منصبه، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وكارتل سينالوا هو واحد من ست عصابات مكسيكية لتهريب المخدرات صنفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منظمات “إرهابية” عالمية.

وفي إطار سياستها المتشدّدة ضد عصابات المخدرات، أعلنت إدارة ترامب عقوبات إضافية ضد “لوس تشابيتوس” في حزيران/يونيو بتهمة الاتجار بالفنتانيل، وزادت المكافأة إلى 10 ملايين دولار لكل من يساهم في القبض على كل من الإخوة الهاربين.

وقال المدعي العام الأميركي أندرو بطرس إن إقرار غوزمان لوبيز بالذنب “يبعث رسالة واضحة مفادها أن هذه الإدارة ستعمل على القضاء على المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ومحاسبتها وأعضائها وشركائها”.

اف-غو-كل/الح/دص