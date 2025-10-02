اتفاقية بين مصرف الإمارات المركزي وبنك تركيا المركزي
وقّع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي لتركيا اتفاقية تجديد مقايضة عملات بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية ومذكرتي تفاهم، بهدف تعميق التعاون المالي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.
وأوضحت “وام” أن مذكرة التفاهم الأولى تهدف إلى توطيد التعاون في استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، فيما ترمي الثانية إلى ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية.
ووقّع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى ومحافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين.
