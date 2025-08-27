اتهام 3 أشخاص بسرقة أسرار تجارية من شركة تي اس ام سي التايوانية

afp_tickers

1دقيقة

وجه ممثلو الادعاء في تايوان الأربعاء اتهامات لثلاثة أشخاص بسرقة أسرار تجارية من شركة تي اس ام سي TSMC، أكبر شركة لصناعة أشباه الموصلات في العالم، باعتبار إنه يجب ألا يكون هناك “أي تسامح” مع مثل هذه الممارسات.

بين عملاء TSMC شركة انفيديا Nvidia الأميركية التي تعد عملاق أشباه الموصلات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة آبل Apple المصنعة لهواتف آيفون iPhone ومقرها كاليفورنيا.

وصرح مكتب المدعي العام في تايوان في بيان “تتعلق هذه القضية بتقنيات وطنية بالغة الأهمية ضرورية لبقاء القطاع الصناعي في تايوان، وتهدد بشكل خطير القدرة التنافسية العالمية للقطاع”.

وأعلن الادعاء أنه سيطلب الحكم بالسجن 14 عاما على أحد المدانين، وهو مهندس سابق في شركة TSMC واسم عائلته تشين والذي استقال للعمل في فرع لشركة طوكيو إلكترون في تايوان.

وقال إنه سيطلب السجن تسع سنوات وسبع سنوات للشخصين الآخرين اللذين كانا موظفين في شركة TSMC وقت السرقة المزعومة.

وُجهت إلى الثلاثة تهم بموجب قانون الأمن القومي وقانون الأسرار التجارية.

جوي/ليل/ص ك