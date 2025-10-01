The Swiss voice in the world since 1935
احتجاجات في اليونان ضد مشروع قانون يسمح بالعمل 13 ساعة يوميا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تشهد اليونان الاربعاء تظاهرات واضرابات احتجاجا على خطة الحكومة المحافظة الرامية الى السماح بالعمل 13 ساعة في اليوم.

منذ منتصف الليل (21,00 بتوقيت غرينتش) ولمدة 24 ساعة، توقفت وسائل النقل ولاسيما القطارات والعبَّارات التي تربط البر الرئيسي بالجزر، وكذلك حركة المترو والحافلات في أوقات معينة.

كما لبى المعلمون والعاملون في المستشفيات والموظفون دعوة اتحاد العمال اليوناني واتحاد الموظفين للاضراب.

وتشهد مختلف أنحاء البلاد تظاهرات، بما في ذلك في أثينا، للتنديد بهذا المشروع الذي تطرحه حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذي “يعرض صحة وسلامة العمال بشكل مباشر للخطر ويخل بالتوازن بين الحياة المهنية والشخصية”، بحسب اتحاد العمال اليوناني.

يتيح المشروع الذي لم يُعرض بعد على البرلمان وتدافع عنه وزيرة العمل والضمان الاجتماعي نيكي كيراموس، ، تشغيل الموظف في ظل ظروف معينة 13 ساعة يوميا.

وأكد رئيس الوزراء الذي تولى السلطة في 2019، أن العديد من الشباب يرغبون في العمل أكثر لكسب مزيد من المال. 

وقال في مطلع ايلول/سبتمبر، “نحن نضمن حرية الاختيار لكل من صاحب العمل والموظف. لماذا يُعد ذلك غير اجتماعي؟”.

واعتبر اتحاد العمال اليوناني في رسالة بعث بها إلى الوزيرة المنتمية الى حزب الديموقراطية الجديدة، أن هذا المشروع يضعف الحماية المتوفرة للموظفين.

ووعدت جبهة النضال العمالي، المقربة من الحزب الشيوعي، بأن مشروع القانون هذا سوف “يذهب إلى سلة المهملات” منددة بما اسمته “العبودية الحديثة” لموظفين “أجبروا على العيش مع ساعات عمل غير إنسانية وأجور زهيدة”.

في اليونان، يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 39,8 ساعة، وهو أعلى من متوسط دول الاتحاد الأوروبي (35,8 ساعة)، بحسب يوروستات.

وأقرت اليونان بالفعل إمكانية تطبيق أسبوع عمل من ستة أيام، لاسيما خلال الموسم السياحي.

ياب/ريم/ص ك

