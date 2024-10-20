احتواء تسرب نفطي من خط أنابيب تابع لشركة شل البريطانية في سنغافورة

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أعلنت السلطات السنغافورية وشركة شل احتواء تسرب نفطي بدأ الأحد من خط أنابيب تابع للشركة البريطانية العملاقة، وأضافتا أنه تم نشر أطقم لسحب النفط المتسرب.

وأفادت هيئة الملاحة والموانئ في سنغافورة في بيان أن التسرب بدأ صباح الأحد في خط أنابيب يمتد بين جزيرتي بوكوم وبوكوم كيسيل.

وأكدت بالاستناد إلى تقارير أنه “تم وقف التسرب من المصدر”، مضيفة أن “شل وضعت حواجز احتواء قبالة موقع التسرب ونشرت أيضا سفنا مجهزة لتنظيف النفط الذي تم رصده”.

وأشارت الهيئة إلى أنها أرسلت أيضا فريقا مع معدات للمساعدة في إزالة بقعة النفط الناتجة عن الحادث، واستعانت بطائرات مسيّرة وأقمار اصطناعية لمراقبة التسرب.

وتابعت أنها “نبّهت الوكالات الحكومية ذات الصلة للإبلاغ عن رصد أي نفط متسرب”، موضحة أنه لم تكن هناك مشاهدات لبقع نفطية جديدة حتى مساء الأحد.

وتدير شل مصفاة نفط رئيسية في بوكوم.

وقالت هيئة الملاحة والموانئ في سنغافورة إنها أصدرت تعليمات تتعلق بسلامة الملاحة و”طلبت من السفن الابتعاد عن الموقع”، على الرغم من “عدم وجود تأثير على سلامة الملاحة”.

وأكدت شركة شل التسرب الذي قالت إنه حدث في مجمع شل للطاقة والمواد الكيميائية في سنغافورة على جزيرة بوكوم.

وقال متحدث باسم شركة شل في بيان إن التسرب توقف بحلول منتصف بعد الظهر، على الرغم من اكتشاف آثار نفط على القناة المائية بين الجزر.

وأضاف المتحدث “قمنا بنشر متخصصين في مجال الاستجابة الطارئة للمساعدة بإدارة الموقف. لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات وقد أخطرنا السلطات المعنية”.

وفي حزيران/يونيو، أغلقت سنغافورة الشواطئ في جزيرة سنتوسا السياحية بعد تسرب نفطي ناجم عن حادث في ميناء باسير بانجانغ بين سفينة تنقيب وناقلة نفط.

وتم الانتهاء من تنظيف الشواطئ المتضررة الشهر الماضي.

مبا/سام/غ ر