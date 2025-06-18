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ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم الروسي على كييف إلى 21 شخصا

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ارتفعت حصيلة القتلى في الهجوم الروسي الواسع على كييف الذي وقع ليل الاثنين الثلاثاء إلى 21 شخصا، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ الأربعاء، بعد انتشال جثث إضافية من تحت الأنقاض.

وقالت أجهزة الطوارئ الحكومية عبر تطبيق تلغرام “في المجمل، قضى 21 شخصا في العاصمة وأصيب 134 بجروح”.

وكانت المعطيات الأولية تشير الثلاثاء إلى مقتل 14 شخصا على الأقل.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ”واحدة من أفظع الهجمات” التي شنتها موسكو على كييف منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وأشار  إلى أنّ روسيا استخدمت في الهجوم أكثر من 440 طائرة مسيّرة و32 صاروخا. وأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو عن “استهداف 27 موقعا” في العاصمة.

بموازاة ذلك، قُتل شخصان وأصيب 17 في ضربة ليلية استهدفت مدينة أوديسا الساحلية. وقضى شخصان آخران في ضربات روسية على سومي وخيرسون، بحسب السلطات الأوكرانية.

تتعرض المدن الأوكرانية كل ليلة لغارات روسية، في وقت تعثّرت فيه محادثات السلام الأخيرة بين موسكو وكييف.

بور-فش/رك/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية