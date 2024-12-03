ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى 25 قتيلا (وكالة إدارة الكوارث)

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ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات في جنوب تايلاند إلى 25 شخصا، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء، فيما يتوقع تواصل هطول الأمطار الغزيرة لأيام.

وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث على فيسبوك أن الفيضانات ضربت 12 محافظة في جنوب تايلاند منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، لتؤثر على 660 ألف عائلة.

وكانت الحصيلة السابقة للوكالة تشير إلى مقتل تسعة أشخاص.

ونزح أكثر من 22 ألف شخص نتيجة الفيضانات في محافظات باتاني وناراثيوات وسونغكلا ويالا، وفق ما أفاد قسم العلاقات العامة التابع للحكومة التايلاندية.

وأفاد سواس ين-أوما الذي يملك مزرعة للدجاج في سونغكلا لشبكة البث التايلاندية “بي بي إس” بأن الفيضانات أودت بجميع دجاجاته البالغ عددها أكثر من 10 آلاف.

وقال “خسرت ثلاثة ملايين بات (87 ألف دولار) على الأقل”.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية من تواصل هطول الأمطار الغزيرة حتى الخامس من كانون الأول/ديسمبر.

نشرت الحكومة فرق إنقاذ لمساعدة السكان المتضررين وخصصت مبلغا قدره 50 مليون بات لكل محافظة كمساعدات لتجاوز أزمة الفيضانات.

وافقت الحكومة التايلاندية الثلاثاء على دفع مبلغ قدره 9000 بات لكل عائلة متضررة.

وفي شمال ماليزيا، أفاد مسؤولون في إدارة الكوارث الثلاثاء بأن أكثر من 94 ألف شخص سيعودون إلى منازلهم بعدما تم إجلاؤهم بسبب الفيضانات، وقد سجّل مقتل خمسة منهم.

وبينما تشهد تايلاند أمطارا موسمية سنوية، يفيد العلماء بأن تغير المناخ يؤدي إلى أحوال جوية أكثر حدة ما يمكن أن يزيد احتمالات وقوع فيضانات مدمّرة.

وأسفرت الفيضانات في أنحاء البلاد عام 2011 عن مقتل أكثر من 500 شخص وألحقت أضرارا بملايين المنازل.

تاك-رما/لين/دص