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اردوغان : تركيا تصدر 48 طائرة مقاتلة إلى اندونيسيا

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ابرمت أنقرة اتفاقا لتصدير 48 طائرة مقاتلة تركية الصنع إلى إندونيسيا، وفق ما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء.

وقال الرئيس التركي على إكس “في إطار الاتفاق المبرم مع البلد الصديق والشقيق إندونيسيا، سيتم إنتاج 48 طائرة مقاتلة من طراز قآن في تركيا وتصديرها إلى إندونيسيا”.

واشار الرئيس التركي إلى أن “الامكانات المحلية لاندونيسيا ستُستخدم أيضا في إنتاج طائرة قآن”، دون الكشف عن أي تفاصيل حول عملية الإنتاج. 

وطائرة قآن التي تنتجها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، مقاتلة من الجيل الخامس. 

يُمثل قطاع الدفاع التركي، بما في ذلك مسيرات “بيرقدار” الشهيرة، حصة كبيرة من عائدات صادرات البلاد. 

في 2024، بلغ العائد من صادرات صناعة الدفاع 7,1 مليار دولار، اي بزيادة 1,6 مليار دولار عن 2023.

بج/ريم/لين

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