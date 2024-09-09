استهداف مقر لمجموعة إيرانية معارضة بقنابل حارقة في السويد

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أعلنت مجموعة إيرانية معارضة الإثنين استهداف مكاتبها في ستوكهولم بقنابل مولوتوف ما أدى إلى اشتعال النيران، وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في إضرام حريق عمدا.

أكد “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، الجناح السياسي لـ”مجاهدي خلق”، إلقاء “عدة قنابل مولوتوف” على مقر تابع لأنصاره في “هجوم إرهابي”.

واوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان “تحطمت عدة نوافذ في المبنى واشتعلت النيران في الجدار الخارجي”.

وأضاف أن السكان تمكنوا من إخماد الحريق “ولم يُصب أحد بأذى”.

وأعلنت الشرطة في بيان أنها فتحت تحقيقا في اضرام حريق عمدا.

واشارت المتحدثة باسم الشرطة آنا ويستبرغ إلى أنها لا تستطيع تقديم تفاصيل عن كيفية اندلاع الحريق.

وقالت ويستبرغ لوكالة فرانس برس “نحن نجمع المعلومات وسيتم إجراء معاينة فنية خلال النهار”.

واتهم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه عملاء لدى أجهزة الاستخبارات الإيرانية بتنفيذ الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه لم تنفذ أي اعتقالات.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومقره في فرنسا، هو تحالف سياسي لمجموعات إيرانية معارضة، أبرزها منظمة مجاهدي خلق التي كان الاتحاد الأوروبي يعتبرها “إرهابية” حتى 2008 وكذلك الولايات المتحدة حتى 2012.

ودعمت جماعة “مجاهدي خلق” بداية الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني والتي أسقطت نظام الشاه في 1979، قبل أن تنتقل الى معارضة السلطة الجديدة.

وحظرت طهران الجماعة منذ مطلع ثمانينات القرن الفائت، وتتهمها بالوقوف خلف الكثير من الهجمات والتفجيرات التي راح ضحيتها آلاف من الإيرانيين.

جلل/ريم/ب ق