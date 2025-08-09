اصابة ثلاثة جنود تايلانديين في انفجار لغم على الحدود مع كمبوديا

afp_tickers

2دقائق

أدى انفجار لغم أرضي السبت إلى إصابة ثلاثة جنود تايلانديين كانوا في دورية قرب الحدود مع كمبوديا، وذلك بعد أيام من اتفاق على وقف إطلاق النار بين البلدين.

وجاء في بيان للجيش الملكي التايلاندي أن الانفجار وقع في مقاطعة سيساكيت حوالى الساعة 10,00 (03,00 بتوقيت غرينتش).

وأصيب جندي بجروح خطيرة في ساقه، وآخر في ظهره وذراعه، بينما تضررت أذن الثالث.

يأتي ذلك بعد مقتل 43 شخصا على الأقل في سلسلة اشتباكات أواخر تموز/يوليو، عندما تصاعد نزاع يعود لعقود حول معابد حدودية.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار منتصف ليل 28 تموز/يوليو برعاية ماليزية، بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريق من الوسطاء الصينيين.

وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول ترسيم الحدود المشتركة التي تعود لحقبة الهند الصينية الفرنسية، لكن المنطقة لم تشهد تصعيدا كهذا منذ العام 2011.

وأمر القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي فومتام ويتشاياشاي الذي كان في زيارة إلى مقاطعة سورين المجاورة السبت، الجيش بضمان تلقي الجنود الجرحى العلاج الكامل.

شهدت الحدود الممتدة على مسافة 800 كيلومتر قتالا بين الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا ما اجبر أكثر من 300 ألف شخص على النزوح.

تاك/ريم/ص ك