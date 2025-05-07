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اضراب يشل حركة النقل عبر سكك الحديد في البرتغال

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توقفت حركة النقل عبر سكك الحديد الأربعاء في البرتغال بسبب إضراب لمدة يومين دعت إليه النقابات الرئيسية في القطاع للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.

وقال خوسيه مانويل أوليفيرا، المنسق في “فيكتارنز”، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد “تم تعليق الحركة في جميع أنحاء البلاد بعد تلبية الدعوة شبه الكاملة من قبل الموظفين”.

دعت لهذه التعبئة 14 نقابة للمطالبة “بإجراءات ملموسة لإعادة تقييم المهن في قطاع السكك الحديدية وبالخصوص في ما يتعلق بالرواتب” من أجل “ضمان مستقبل الشركة” وتأمين “خدمة أساسية للبلاد”، وفقا لبيان مشترك للنقابات.

ونبهت الشركة الوطنية لسكك الحديد المستخدمين من “اضطرابات شديدة” ولم يتم تقديم أي خدمة حتى بأدنى المستويات.

وأوضحت الشركة في بيان أن من المتوقع أن تستمر الاضطرابات حتى 14 أيار/مايو الحالي بسبب الدعوة لهذا التحرك من قبل نقابات أخرى خلال الأيام القادمة.

ودعت الحكومة النقابات الثلاثاء إلى تعليق الإضراب وقالت إنها عرضت ميزانية قدرها 5,75 مليون يورو لزيادة الأجور. 

وبين وزير النقل ميغيل بينتو لوز خلال مؤتمر صحافي أن “الحكومة أظهرت حسن نية تامة، لكن حتى الآن، لم تظهر النقابات أي انفتاح”. 

لف/اج/غد

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