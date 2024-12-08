اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق

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دبي (رويترز) – ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مسلحين مجهولين اقتحموا سفارة طهران في العاصمة السورية يوم الأحد بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وسقوط الرئيس بشار الأسد حليف إيران.

وأفاد التلفزيون “يقال إن جماعة مسلحة، مختلفة عن الجماعة التي تسيطر الآن على (معظم) سوريا، اقتحمت السفارة الإيرانية ومتاجر قريبة منها”، في إشارة إلى هيئة تحرير الشام التي قادت تقدم المعارضة في جميع أنحاء غرب سوريا.

وأظهرت لقطات من داخل مبنى السفارة بثتها قناة العربية السعودية أن المهاجمين فتشوا وبعثروا الأثاث والوثائق داخل المبنى وألحقوا أضرارا ببعض النوافذ.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقطع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأحد إن الدبلوماسيين الإيرانيين غادروا السفارة في الصباح الباكر قبل أي هجوم.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن هيئة تحرير الشام ضمنت أنه لن تحدث أي اضطرابات في مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء يوم الأحد بأن جميع الإيرانيين العاملين على خدمة المرقدين عادوا إلى إيران قبل سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق.

وكانت هيئة تحرير الشام في السابق تابعة لتنظيم القاعدة ومعروفة باسم جبهة النصرة حتى قطع زعيمها أبو محمد الجولاني العلاقات مع التنظيم المتشدد في عام 2016.