مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي (رويترز) – ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مسلحين مجهولين اقتحموا سفارة طهران في العاصمة السورية يوم الأحد بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وسقوط الرئيس بشار الأسد حليف إيران.

وأفاد التلفزيون “يقال إن جماعة مسلحة، مختلفة عن الجماعة التي تسيطر الآن على (معظم) سوريا، اقتحمت السفارة الإيرانية ومتاجر قريبة منها”، في إشارة إلى هيئة تحرير الشام التي قادت تقدم المعارضة في جميع أنحاء غرب سوريا.

وأظهرت لقطات من داخل مبنى السفارة بثتها قناة العربية السعودية أن المهاجمين فتشوا وبعثروا الأثاث والوثائق داخل المبنى وألحقوا أضرارا ببعض النوافذ.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقطع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأحد إن الدبلوماسيين الإيرانيين غادروا السفارة في الصباح الباكر قبل أي هجوم.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن هيئة تحرير الشام ضمنت أنه لن تحدث أي اضطرابات في مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء يوم الأحد بأن جميع الإيرانيين العاملين على خدمة المرقدين عادوا إلى إيران قبل سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق.

وكانت هيئة تحرير الشام في السابق تابعة لتنظيم القاعدة ومعروفة باسم جبهة النصرة حتى قطع زعيمها أبو محمد الجولاني العلاقات مع التنظيم المتشدد في عام 2016.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
371 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية