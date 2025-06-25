اقتطاع 60 مليار يورو في 2025 مخصصة للمساعدة العامة التنموية في العالم (وكالة التنمية الفرنسية)

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اعلن ريمي ريو المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية (AFD) الأربعاء أن المبلغ المخصص للمساعدات التنموية العامة تم خفضه بواقع ستين مليار يورو في العالم لعام 2025، خصوصا بسبب وقف التمويل الأميركي.

وكان ريو يتحدث خلال جلسة استماع أمام لجنة المال في الجمعية الوطنية قبل أيام من مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية الذي ينظم في إشبيلية (30 حزيران/يونيو – 3 تموز/يوليو).

وكالة التنمية الفرنسية مصرف عام يطبق سياسة التنمية الفرنسية في العالم، وخصوصا في مجال مكافحة الفقر وعدم المساواة.

وقال ريو في كلمته الافتتاحية “نقدر انخفاضا إجماليا قدره 60 مليار يورو في المساعدة التنموية العامة خلال عام في 2025 مقارنة بعام 2024” في العالم.

وأضاف أن “العنصر الأساسي يتمثل في اغلاق وكالة التنمية الدولية منذ 8 شباط/فبراير” و”اقتطاع 40 مليار دولار خلال أيام مع تداعيات واضحة للغاية” في وقت كانت الولايات المتحدة الأكثر نشاطا في هذا المجال.

وأعلن المسؤول الذي يترأس الوكالة منذ تسع سنوات “اليوم يمكننا أن نشعر بالقلق على البلدان الأكثر فقرا، في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية”.

وبالإضافة إلى تعليق واشنطن مساعداتها التنموية، أعرب عن أسفه “لحراك كبير في العديد من البلدان” وخصوصا في أوروبا.

وأكد أنه عام 2025، “خسرت وكالة التنمية الفرنسية 50% من موارد ميزانيتها. وهي صدمة لم تشهدها سوى وكالات قليلة في تاريخ الجمهورية”. ووكالة التنمية الفرنسية “التي تساهم ب0,2% من موازنة الدولة ساهمت بنسبة 8% في إجمالي الجهود المبذولة لضبط ميزانية الدولة هذا العام”.

واوضح ان “خفض موارد الدولة (في 2025) قد يؤثر على النشاط الإجمالي” للوكالة “بحوالى مليار يورو. ويرجح أن نخسر هذا المبلغ خصوصا في افريقيا”.

واستثمرت الوكالة الفرنسية للتنمية 6 مليارات يورو في جميع القطاعات مجتمعة في البلدان الافريقية عام 2024.

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