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الأرجنتين تحصل على 42 مليار دولار من المؤسسات المالية الدولية

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تلقت الأرجنتين الجمعة دعما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية بمبلغ لا يقل عن 42 مليار دولار، وهو دعم وصفه البنك الدولي بأنه “تصويت مهم على الثقة” بالحكومة.

والقرض من صندوق النقد الدولي كان متوقعا وتصل قيمته إلى 20 مليار دولار، حسبما أعلن في وقت سابق من المساء وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو. وقد وافق مجلس إدارة الصندوق على القرض الذي ينص على الصرف الفوري لشريحة أولى غير مسبوقة بقيمة 12 مليار دولار، في حين من المقرر صرف الشريحة الثانية بقيمة ملياري دولار في حزيران/يونيو المقبل.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عبر منصة إكس إن هذا “اعتراف بالتقدم المذهل المحرز في استقرار الاقتصاد” بالأرجنتين و”تصويت على الثقة في تصميم الحكومة على مواصلة الإصلاحات”.

وقال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بعد هذا الإعلان إن الاقتصاد الأرجنتيني سينمو “أكثر من أي وقت مضى”.

غير أن المفاجأة جاءت من البنك الدولي الذي أعلن توفير مساعدة قيمتها 12 مليار دولار لهذا البلد، بهدف “دعم الإصلاحات التي لا تزال تجتذب القطاع الخاص، وتعزيز التدابير الموضوعة لتحفيز خلق فرص عمل”.

كما يُتوقع أن يمنح بنك التنمية للبلدان الأميركية من جانبه، ما يصل إلى 10 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات للحكومة الأرجنتينية، بعد موافقة مجلس إدارته.

بور-الس/جص 

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