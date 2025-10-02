الأمم المتحدة: اعتراض إسرائيل سبيل قوارب متجهة لغزة يوسع نطاق حصارها غير القانوني

جنيف (رويترز) – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الخميس إن اعتراض إسرائيل سبيل قوارب مساعدات إنسانية متجهة لقطاع غزة في المياه الدولية يوسع نطاق حصارها غير القانوني للقطاع.

وقال ثمين الخيطان المتحدث باسم المفوضية في بريد إلكتروني لرويترز “بصفتها قوة احتلال، يتعين على إسرائيل ضمان وصول إمدادات الأدوية والأغذية للسكان إلى الحد الكامل للوسائل المتاحة أو ضمان وتسهيل برامج إغاثة إنسانية محايدة لإيصال المساعدات بسرعة ودون قيود”.

وأضاف أنه دعا إسرائيل إلى احترام حقوق من احتجزتهم ومنها الحق في الطعن على قانونية احتجازهم.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)