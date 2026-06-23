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الأمم المتحدة: بدء عملية إجلاء مرتبطة بسفن عالقة بمضيق هرمز

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لندن 23 يونيو حزيران (رويترز) – قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها بدأت تنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي تقل 11 ألف بحار عالقين في الخليج لعبور مضيق هرمز، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم المنظمة “بدأنا الآن التواصل مع السفن لبدء عملية الإجلاء”، دون تحديد إطار زمني.

وذكرت المنظمة أنها حصلت على “الضمانات الأمنية اللازمة وتحققت بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات”.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينجيز في بيان “ستُنفذ هذه العملية واسعة النطاق بالتعاون الوثيق مع إيران وعُمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة، والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري”.

(إعداد محمد علي فرج ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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