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الأمم المتحدة: لم نوزع أي مساعدات إنسانية بغزة حتى الآن لانعدام الأمن

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الأمم المتحدة (رويترز) – أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء أنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في قطاع غزة حتى الآن، وذلك بعد يومين من رفع إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا وبدء السماح بدخول شحنات محدودة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك “حتى الآن… لم تغادر أي إمدادات منطقة التحميل في كرم أبو سالم”، مضيفا أن السبب في ذلك هو أن السلطات الإسرائيلية سمحت فقط بالوصول إلى داخل غزة “وهو ما شعرنا بأنه غير آمن”، إذ يحتمل وقوع عمليات نهب بسبب الحرمان الطويل.

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