الأمم المتحدة تؤكد اعتقال الحوثيين 11 من موظفيها في اليمن

reuters_tickers

3دقائق

(رويترز) – أكدت الأمم المتحدة يوم الأحد اعتقال جماعة الحوثي في اليمن “ما لا يقل عن 11 موظفا في صنعاء والحديدة” خلال حملة مداهمات لعدد من مقار المنظمة الدولية.

وندد هانس جروندبرج مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في بيان صدر عن مكتبه بحملة “الاعتقالات الجديدة” التي قال إنها تضمنت “الاستيلاء على ممتلكات” داخل المقار.

وقال جروندبرج في البيان “هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفا أمميا لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام، بينهم معتقلون منذ 2021 و2023، فضلا عن موظف توفي أثناء احتجازه مطلع العام الجاري”.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات “تعيق بشدة الجهود الإنسانية ومساعي السلام في اليمن” وتشكل “انتهاكا لسلامة وكرامة موظفي الأمم المتحدة”.

وجدد مبعوث الأمم المتحدة مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة، ومن العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق من مساء الأحد أن الحوثيين في اليمن داهموا مقرا للمنظمة الدولية واعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفا.

جاءت هذه المداهمات في أعقاب غارة إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي أودت بحياة رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء الآخرين.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة لوكالة أسوشيتد برس إن قوات الأمن داهمت مقر البرنامج في العاصمة صنعاء صباح الأحد واحتجزت موظفا واحدا على الأقل في المدينة. وأفادت تقارير باحتجاز آخرين في مناطق أخرى.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤول في الأمم المتحدة وآخر في حركة الحوثيين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن مقر منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تعرضا أيضا لمداهمات.

وأضاف التقرير، نقلا عن مسؤول في الأمم المتحدة، أن مسلحين داهموا المقار واستجوبوا الموظفين في مرأب سيارات، موضحا أن الاتصال انقطع مع عدد من موظفي برنامج الأغذية العالمي ويونيسيف وأنهم احتجزوا أيضا على الأرجح.

(تغطية صحفية ريام محمد مخشف – إعداد علي خفاجي ومحمد علي فرج للنشرة العربية)