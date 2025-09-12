The Swiss voice in the world since 1935
الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة إعلانا حول حل الدولتين


تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الأمم المتحدة (رويترز) – صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك قبيل اجتماع لقادة العالم.

والإعلان، المكون من سبع صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في يوليو تموز الماضي استضافته السعودية وفرنسا عن الصراع المستمر منذ عقود. وقاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا المؤتمر.

وحصل قرار يؤيد الإعلان على 142 صوتا مؤيدا و10 أصوات معارضة، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

