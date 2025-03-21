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الأونروا: الطحين المتبقي للتوزيع في غزة يكفي 6 أيام

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جنيف (رويترز) – حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، إحدى أكبر الجهات التي تقدم المساعدات الغذائية في غزة، يوم الجمعة من أن كمية الطحين (الدقيق) التي لديها لا تكفي إلا للتوزيع خلال الأيام الستة المقبلة.

وقال سام روز، المسؤول بالأونروا، للصحفيين في جنيف متحدثا من وسط غزة “يمكننا تمديد ذلك من خلال إعطاء الناس كميات أقل، لكننا نتحدث عن أيام وليس أسابيع”.

وقالت الأونروا إن الوضع في قطاع غزة مقلق للغاية في ظل الخفض الهائل في توزيع المساعدات.

وقال روز “تعين إغلاق ستة من أصل 25 مخبزا يدعمها برنامج الأغذية العالمي. وهناك حشود كبيرة في الشوارع خارج المخابز”.

وتابع “هذه أطول فترة منذ بدء الصراع في أكتوبر 2023 لم تدخل فيها أي إمدادات على الإطلاق إلى غزة. إن التقدم الذي أحرزناه كمنظومة إغاثة خلال الأسابيع الستة الماضية من وقف إطلاق النار يتبدد”.

ومنعت إسرائيل في أوائل مارس آذار دخول البضائع إلى القطاع في ظل خلاف بشأن وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال على مدى سبعة أسابيع. وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود، مما أجبر الكثيرين على ترشيد وجباتهم.

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