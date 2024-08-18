الإذاعة الرسمية: الجزائر ستزود لبنان بالوقود لتشغيل محطات الكهرباء

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القاهرة (رويترز) – قالت الإذاعة الجزائرية يوم الأحد إن الجزائر ستزود لبنان على الفور بكميات من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بعد يوم من إعلان مؤسسة كهرباء لبنان نفاد إمداداتها من الوقود.

وأضافت في بيان “أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة السيد نجيب ميقاتي، لإبلاغه بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالوقوف بجانب لبنان الشقيق في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيق وبشكل فوري بكميات من الوقود من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد”.

ويعاني لبنان من انقطاع الكهرباء منذ تسعينيات القرن الماضي، كما ساهمت التحويلات النقدية لمؤسسة كهرباء لبنان لتغطية الخسائر المزمنة في زيادة الدين العام الضخم للبلاد بعشرات المليارات من الدولارات.

وأعلنت المؤسسة يوم السبت انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل على مستوى لبنان، بما في ذلك في المرافق الحيوية مثل المطار.

وقالت إن إمدادات الكهرباء ستستأنف تدريجيا بمجرد تأمين إمدادات الوقود الجديدة، إما من خلال اتفاق مبادلة مع العراق أو مصادر أخرى.

ولم يذكر بيان الإذاعة الجزائرية الرسمية أي تفاصيل.