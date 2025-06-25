الإسرائيليون يبتهجون بعودة الحياة لطبيعتها والتركيز يعود لغزة

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من رامي أميشاي وأرتورن بوكاسوك وجانيس لايزانس

تل أبيب/حيفا (رويترز) – تعالت أصوات الموسيقى من إحدى مدارس تل أبيب يوم الأربعاء مع بدء الأطفال يومهم الدراسي الأول بعد انقطاع دام 12 يوما بسبب الحرب الجوية مع إيران التي أبقتهم حبيسي الغرف الآمنة والملاجئ برفقة أولياء أمورهم.

ومشهد الأطفال وهم يحملون حقائبهم الملونة متوجهين إلى مدارسهم من أوضح الدلالات على عودة الحياة إلى طبيعتها في إسرائيل بعد التكدس في الملاجئ لأيام وليال خوفا من التعرض لصاروخ إيراني.

بدا آفي بيهاجن مبتهجا بعد توصيل طفله وطفلته التوأمين البالغين من العمر تسع سنوات.

وقال رافعا عينيه ويديه إلى السماء “باختصار؟ الحمد لله!”.

وأضاف “من الرائع أن يعود الأطفال إلى المدرسة، وهو أمر جيد بالنسبة لنا نحن الآباء، وجيد أيضا بالنسبة للأطفال فهم يفتقدون المدرسة رغم إنكارهم لهذا. ولدي توأمان، لذا فهي سعادة مضاعفة”.

العديد من الأسر التي لديها غرف آمنة داخل منازلها قضت معظم وقتها هناك خلال الصراع مع إيران، في حين أن أولئك الذين يعتمدون على الملاجئ العامة كانوا يهرعون إليها كلما انطلقت صفارات الإنذار مما أرق نومهم وقلب نظام حياتهم رأسا على عقب.

وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران في 13 يونيو حزيران، قائلة إن هدفها هو تدمير قدرات طهران النووية. واغتالت غاراتها عددا من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين. وقالت السلطات الإيرانية إن 610 أشخاص قتلوا وأصيب نحو خمسة آلاف جراء الهجمات الإسرائيلية.

وفي المقابل، أدت صواريخ طهران إلى مقتل 28 على الأقل في إسرائيل وألحقت أضرارا بمئات المباني إلى أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

* غزة

على شاطئ تل أبيب، كان الناس يسبحون ويسترخون ويلعبون الكرة الطائرة الشاطئية، لكن رغم الهدوء الذي ساد المكان، عبر البعض عن مشاعر مختلطة من الارتياح والأمل في سلام دائم مع إيران إلى القلق والألم بسبب حرب غزة المستمرة والرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وقال روني هوتر-إيشاي ماير (38 عاما) وهو جالس على ممشى الشاطئ “أعتقد أننا ركزنا خلال الأسبوعين الماضيين على الحرب (مع إيران)، لكننا لم نركز على غزة إطلاقا”.

وأضاف “لذلك، نحن الآن قلقون للغاية بشأن الرهائن. حتى اليوم، قتل سبعة جنود في غزة، لهذا أعتقد أن قلوبنا لا تزال معلقة بما يحدث هناك”.

وخلال الحرب مع إيران، استمر العنف الدامي في غزة دون هوادة. وقال مسعفون وسكان محليون إن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 40 فلسطينيا في غزة وأمرت بعمليات إجلاء جديدة يوم الثلاثاء.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن مئات الفلسطينيين قتلوا منذ أواخر مايو أيار في أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة بحثا عن الطعام.

اندلعت الحرب في غزة بعد الهجمات التي قادتها حماس والتي أودت بحياة 1200 في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أدى لمقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني ونزوح معظم السكان وتسبب في مجاعة.

احتجز مسلحو حماس 251 رهينة خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، لا يزال 50 منهم في غزة. ويعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة، وتشكل محنتهم الشغل الشاغل لمعظم الإسرائيليين. ولا تولي معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية تغطية كافية لكيفية تأثر الفلسطينيين بالحرب في غزة.

وفي مدينة حيفا الساحلية الشمالية، كان الناس يحتسون القهوة وعصائر الفاكهة في مقهى وهم يتجاذبون أطراف الحديث ويقرأون الصحف أو يتصفحون هواتفهم، لكن البعض شعر أيضا أن مشكلات إسرائيل لم تنته بوقف إطلاق النار مع إيران.

قالت إينا ماروم (71 عاما) وهي طبيبة “مشكلاتنا تراجعت واحدة (بوقف إطلاق النار مع إيران لكن لا يزال هناك مشكلات أخرى). هذا هو الوضع، لا شيء على ما يرام هنا، لا شيء على الإطلاق”.

وأبدى البعض أمله في أن يعطي وقف إطلاق النار مع إيران دفعة لجهود التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وقال جوناتان (45 عاما) وهو وكيل عقارات لم يرغب في ذكر اسمه الثاني “أعتقد أن غزة يجب أن تكون جزءا منه (الاتفاق) لأن كل شيء مترابط”.

وبالنسبة للبعض، كانت متعة الحياة الطبيعية كافية في الوقت الحالي.

وقالت أورلي سابير (66 عاما) وهي محامية كانت قد انتهت لتوها من حصة تدريب في صالة الألعاب الرياضية “اليوم أشعر بالحرية. أشعر أنني عدت إلى الحياة. إنها الحياة! وأعرف الآن أني أقدرها أكثر بكثير”.