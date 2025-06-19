الإعصار “إريك” يشتد قوة قبل وصوله إلى المكسيك

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اشتدّت قوّة الإعصار “إريك” في المحيط الهادئ ليبلغ الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات قبل أن يصل إلى المكسيك، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير في ميامي الذي وصفه بأنه “خطير جدّا”.

يتقدّم “إريك” نحو سواحل جنوب غرب المكسيك مصحوبا برياح قد تصل سرعتها إلى 230 كيلومترا في الساعة، بحسب مركز الأعاصير في ميامي (ان اتش سي). وقبيل منتصف الليل (6,00 بتوقيت غرينيتش)، كان على بعد 110 كيلومترات من سواحل ولاية أواكساكا.

ومن المرتقب أن يضرب الإعصار اليابسة في المنطقة الواقعة بين ولايتي أواكساكا وغيريرو إلى الشمال.

وحذّر مركز “ان اتش سي” من “رياح مدمّرة” قد تتسبّب في “فيضانات مباغتة تؤدّي إلى سقوط ضحايا في بعض الأجزاء من جنوب المكسيك”.

وفي فيديو على “اكس”، أوصت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم مواطنيها بالاحتماء في منازلهم و”البقاء مع عائلاتهم”.

ووجهت السلطات رسائل احترازية إلى المتواجدين في المنتجعات الساحلية في بويرتو إسكونديدو وخصوصا أكابولكو حيث كانت أضرار الإعصار “أوتيس” من الدرجة الخامسة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 جدّ وخيمة.

وفي هذه المدينة الساحلية التي كانت مركزا للطبقة المخملية قبل أن تتحوّل مرتعا لتجار المخدرات، بدأ بعض السكان بالذهاب إلى مراكز الإيواء، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. وأخرجت مراكب ترفيهية من المياه خشية من غرقها.

وطلبت السلطات من السكان وقف الأنشطة غير الضرورية اعتبارا من الثامنة مسا بعد أن أغلقت المتاجر الكبرى أبوابها وكذلك المطاعم.

وبدأت الأمطار تهطل بعد يوم مشمس.

وقد تكون مدينة بويرتو إسكونديدو بسكانها البالغ عددهم 30 ألفا ومن بينهم سياح أجانب في مهبّ الرياح العاتية المصاحبة للإعصار.

وأخبر أدالبرتو رويز، وهو صيّاد في الخامسة والخمسين من العمر، كان يضع زورقه في موقع آمن “يقال إنه سيضرب من هذه الناحية من الساحل وسنتّخذ تدابير احترازية كي لا نندم لاحقا”.

– نشر الجيش –

وعلّقت السلطات الدراسة في المدن المعنية وأوقفت الملاحة في المرافئ.

ونشرت مئات العسكريين والعناصر التابعين للجنة الفدرالية للكهرباء في إطار خطّة طوارئ.

بين أيّار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر، يزداد خطر الأعاصير في سواحل المكسيك ومنطقة المحيط الهادئ والخليج.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، دمّر الإعصار “أوتيس” الذي اشتدّت قوّته في خلال بضع ساعات الواجهة البحرية في أكابولكو التي كانت في الستينات من كبرى المنتجعات الترفيهية في العالم. وتسبّب الإعصار بسقوط 50 قتيلا على الأقلّ وفقدان 30 شخصا، وفق السلطات المكسيكية.

وفي أيلول/سبتمبر 2024، ضرب الإعصار “جون” من الدرجة الثالثة أكابولكو مجدّدا، موديا بحياة 15 شخصا على الأقلّ.

يوغ/م ن/ص ك