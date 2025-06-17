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الإكوادور توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب رئيسي بعد تصدعه

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قالت شركة الطاقة الحكومية في الإكوادور إنها أوقفت ضخ النفط عبر خط الأنابيب الرئيسي في البلاد الاثنين بسبب تصدع في قسم يمر عبر نهر الأمازون.

وقالت شركة “بترو إكوادور” في بيان “أغلقت الصمامات وعلّق ضخ النفط” ولفتت إلى أن الصدع سببه انزلاق تربة فيما لم يتضح بعد ما إذا حدث تسرب.

وفي بيان أصدرته مساء الاثنين، قالت الشركة إنها لا تتوقع إغلاق آبار النفط فورا.

ولخط الأنابيب “ترانس-إكوادورين” طاقة لضخ 360 ألف برميل يوميا.

وفي آذار/مارس الماضي، تسرب أكثر من 25 ألف برميل من النفط في مقاطعة إسميرالداس الساحلية في شمال غرب البلاد.

ويُعدّ النفط من أهم صادرات الإكوادور. والعام الماضي، باعت البلاد نفطا خاما بقيمة 8,6 مليارات دولار.

وفي العام 2024، أنتجت الإكوادور 475 ألف برميل يوميا، تم تصدير أكثر من 70% منها.

بلد/الح/غ ر

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