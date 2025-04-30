الإمارات: أمن الدولة يحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري للجيش السوداني

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء أن أجهزة الأمن في الدولة أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.

ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأضافت أنه جرى ضبط المتهمين خلال معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة كانت تحمل نحو خمسة ملايين قطعة ذخيرة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وذكرت الوكالة أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات بالجيش السوداني من بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش.

ولم يصدر بعد أي تعليق من القوات المسلحة السودانية التي اتهمت الإمارات مرارا بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض ضدها حربا أهلية منذ عامين. وتنفي الإمارات هذه الاتهامات.