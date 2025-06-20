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الإمارات تجلي مواطنين ومقيمين موجودين في إيران

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أجلت الإمارات عددا من مواطنيها ومن المقيمين على أراضيها المتواجدين في إيران على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة، في اليوم الثامن من الحرب بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّه “في إطار حرصها الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، نفذت دولة الإمارات عمليات الإجلاء بنجاح وبتسهيل وتنسيق مع الجانب الإيراني لتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن”.

ولم تقدم الوكالة عددا محددا للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وأوضحت أنّ أبو ظبي “تقوم باتصالات ومشاورات دبلوماسية مكثفة مع الأطراف المعنية والشركاء الاستراتيجيين تتركز على سبل تعزيز جهود تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد”، مشيرة إلى أنّ ذلك يأتي “من منطلق الحرص على تغليب الدبلوماسية والحوار كخيار وحيد، وضمن أسس شاملة تحقق الاستقرار والعدالة والازدهار لشعوب المنطقة”.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية