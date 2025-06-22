الإمارات تدعو لوقف التصعيد على الفور بعد القصف الأمريكي لإيران

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القاهرة (رويترز) – دعت الإمارات يوم الأحد إلى “الوقف الفوري للتصعيد لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار”، وذلك في أعقاب القصف الأمريكي الذي استهدف منشآت نووية إيرانية.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان على “ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات”، داعية المجتمع الدولي “لحشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطيرة تحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات”.